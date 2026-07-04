به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان هریس به ریاست محمد عبدالهی، فرماندار هریس و با حضور جلال پیری دادستان شهرستان، جانشین فرمانده انتظامی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجانشرقی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی صبح شنبه برگزار شد.
فرماندار هریس در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت برنامههای آموزشی و پیشگیرانه اظهار کرد: تا زمانی که آگاهی عمومی نسبت به آسیبهای مواد مخدر افزایش نیابد، مقابله مؤثر با این معضل اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: برگزاری مستمر دورههای آموزشی برای خانوادهها، دانشآموزان و اقشار مختلف جامعه باید بهصورت جدی در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد تا آموزش به یک فرهنگ عمومی در حوزه پیشگیری از اعتیاد تبدیل شود.
عبدالهی با بیان اینکه آموزش مؤثر میتواند نقش مهمی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر داشته باشد، خواستار اجرای برنامههای ملموس و هدفمند متناسب با نیازهای جامعه شد.
در ادامه این نشست، جلال پیری دادستان هریس نیز با اشاره به برخی خلأهای موجود در حوزه پیشگیری، بر ضرورت تولید محتوای آموزشی و فرهنگی برای آگاهیبخشی عمومی تأکید کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن شهرستان در محور ترانزیت مواد مخدر، تقویت تجهیزات و امکانات نظارتی در مسیرهای ارتباطی ضروری است.
وی همچنین نبود مرکز ترک اعتیاد در هریس را از چالشهای مهم شهرستان برشمرد و خواستار برنامهریزی مسئولان استانی و شهرستانی برای راهاندازی این مرکز شد تا خانوادهها برای دریافت خدمات درمانی ناچار به مراجعه به شهرستانهای دیگر نباشند.
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