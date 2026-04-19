به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید برومندزاده در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شکست دشمن در تمامی عرصه‌ها و راهبردها اظهار کرد: جمهوری اسلامی تاکنون در جنگ سخت، جنگ نرم و میادین دیپلماسی موفق بوده است.

وی افزود: در کنار قدرت نیروهای مسلح، آنچه به عنوان برگ برنده محسوب می‌شود، قدرت جنگ نرم مردم است که در همه سختی‌ها در کنار نظام جمهوری اسلامی ایران حضور داشته‌اند.

جانشین سپاه فتح با اشاره به ۵۰ روز حضور مردم در میادین و خدمات‌رسانی گفت: دشمن به دنبال تضعیف انسجام ملی است و تفرقه‌افکنی و چنددستگی را دنبال می‌کند و با فشارهای اقتصادی تلاش می‌کند تاب‌آوری مردم را کاهش دهد، لذا خدمت‌رسانی بهتر به مردم باید در دستور کار مدیران باشد.

وی تأکید کرد: ما آماده هرگونه سناریو برای روزهای آینده هستیم و تکریم مردم و ارباب رجوع، نظارت کامل بر بازار و تنظیم و توزیع کالاها ضروری است.

سرهنگ برومند زاده با بیان اینکه خودحفاظتی در بسیاری از ادارات قابل دفاع نیست، افزود: «پایگاه‌های بسیج و حراست ادارات باید اقدامات لازم را انجام دهند و اقدامات ایمنی و حفاظتی برای محورهای مواصلاتی در نظر گرفته شود.»

وی همچنین اضافه کرد: دستگاه‌های فرهنگی طی پنجاه روز گذشته عملکرد قابل توجهی داشتند و در شرایط امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل آمادگی کامل وجود دارد.