تعویق ۲ ماهه انتخابات شوراها؛ خدمتگزاری شوراها و شهرداران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها از تعویق برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ۲ ماه پس از پایان قطعی جنگ خبر داد و گفت: با اتخاذ این تصمیم اما اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران با تلاشی مضاعف به خدمت ادامه خواهند داد و همچون گذشته در خط مقدم خدمت‌ رسانی و امیدآفرینی به مردم حاضر خواهند بود.

وی افزود: این تصمیم با تصویب شورای عالی امنیت ملی به منظور حفظ امنیت مردم و اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات اتخاذ شده است . بطوریکه مکاتبات و پیگیری‌هایی لازم با نهادهای مسئول در زمینه تعویق انتخابات شوراها، از ماه‌ها قبل با پیش‌ بینی شرایط فعلی کشورانجام شد و پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم نیز در چارچوب مسئولیت‌های قانونی و به نمایندگی از شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ شهرداران و دهیاران سراسر کشور، اقدامات لازم و نهایی را دراین باره به انجام رساندند .

حاجی‌بگلو خاطرنشان کرد: هم اینک با توجه به شرایط حساس کنونی و لزوم تمرکز مسئولان بر جنگ و موضوعات مرتبط با آن و نیز پیگیری‌های شورای عالی استان‌ها ؛ شورای عالی امنیت ملی با تعویق انتخابات و ادامه فعالیت دوره ششم شوراها موافقت کرده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تقدیر از تلاش‌های صورت‌ گرفته مسئولان و متولیان درباره تغییر زمان انتخابات شوراهای اسلام شهر و روستا یادآور شد: این تصمیم بر اساس مصالح کشور در نظر گرفته شده و نمایندگان مجلس به خوبی نقش و رسالت پارلمان ملی را در خصوص پارلمان محلی به منصه ظهور رساندند.