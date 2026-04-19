به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با بیان اینکه حج تمتع امسال با مجوز مبادی ذیصلاح کشور انجام میشود و ۳۰ هزار نفر به حج تمتع ۱۴۰۵ اعزام میشوند، از آغاز فرایند صدور و دریافت ویزای الکترونیکی در روزهای آینده خبر داد.
وی با اشاره به برنامههای اجرایی سازمان حج و زیارت برای اعزام زائران ایرانی به حج تمتع ۱۴۰۵، گفت: در حوزه اجرایی آمادگی ارائه خدمات به حجاج وجود دارد و بر اساس موافقت صورت گرفته و مجوز صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح، روند اعزام زائران ایرانی را در روزهای آتی آغاز میکنیم.
او تاکید کرد: طبق تفاهمهای صورت گرفته با وزارت حج و عمره عربستان و همچنین قرادادهای بستهشده با شرکتهای خدماترسانی، فرایند اعزام تا بازگشت حجاج به صورت دقیق و در کمال عزت، کرامت، امنیت و سلامت انجام خواهد شد و فرایندهای اجرایی برای این منظور تدوین شده است.
رضایی با بیان اینکه برنامهریزی متناسب با شرایط جاری تغییر کرده و ساختار کاروانها نسبت به قبل باز تعریف شده است، افزود: در حال حاضر ٢٣٦ کاروان جدید روی سامانه «حج من» به آدرس my.haj.ir قرار دارند و بخشی از ظرفیت در بعضی استانها باقی مانده است که متقاضیان باید هرچه سریعتر فرایند نامنویسی را تکمیل کنند.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اظهار کرد: زائران ایرانی تا سن ۷۰ سال، طبق برنامهریزیها و تاییدیه مرکز پزشکی و در صورت تایید سلامت جسمانی اجازه نامنویسی در کاروانهای جدید را دارند.
او تاکید کرد: زائرانی که پیشتر ثبتنام کرده بودند باید هرچه سریعتر در کاروانهای دارای ظرفیت ثبتنام کنند.
معاون سازمان حج و زیارت درباره وضعیت خدمات حج در عربستان گفت: دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در مکه فعال و در حال انجام امور اجرایی حج است و هماهنگیهای لازم با وزارت حج و عمره عربستان و همچنین سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در عربستان انجام شده است تا زائران ایرانی در کمال آرامش و عزتمندی به سفر حج مشرف شده و به کشور بازگردند.
رضایی درباره ویزای زائران ایرانی اظهار کرد: رایزنیها و تفاهمهای لازم با وزارت حج و عمره عربستان انجام شده است تا زائران ایرانی نیز در فرصت مقرر روادید دریافت کنند و سایر روند اجرایی مربوط به همه حجاج کشورهای اسلامی محقق شود که در این راستا ویزای تعدادی از عوامل اجرایی وپزشکی توسط کشور میزبان صادر شده و ویزای زائران نیز صادر خواهد شد.
او با اشاره به قراردادهای بستهشدۀ حج گفت: ۱۶ هتل در مدینه و ۲۴ هتل در مکه، خدمات حمل و نقل درونشهری در مکه، خدمات قطار بینشهری برای انتقال زائران از مدینه به مکه، تغذیه مطلوب مطابق ذائقه ایرانی، طبخ غذا در ۴ آشپزخانه متمرکز و ۳ هتل خودپخت، افزایش مدت زمان حضور در مدینه به ۶ شب و ۷ روز، رشد کیفی هتلها، خدمات درمانی مطلوب از سوی مرکز پزشکی در طول حج و...، بخشی از جزئیات برنامههای اجرایی است.
معاون سازمان حج و زیارت درباره روند اعزامهای حج نیز گفت: اعزامها در روزهای آینده آغاز خواهد شد و مطابق برنامهها باید اولین گروه زائران ۱۰ ذیالقعده (۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) در مدینه حضور داشته باشند. همچنین ما برای اعزامها به صورت هوایی از کشورمان نیز آمادگی کامل را داریم که این مهم منوط به تاییدیه مسئولان مرتبط حوزه هواپیمایی کشوری است. ضمن اینکه برنامه کامل برای اعزام به صورت زمینی هم اندیشیده شده است.
رضایی درباره وضعیت عوامل اجرایی کاروانها و مجموعه. ها نیز اظهار کرد: در حج تمتع امسال از مدیران کاروانها و عوامل کمتر از ۶۰ سال استفاده خواهیم کرد تا توانایی لازم برای خدمترسانی در شرایط اعزامهای زمینی - هوایی را داشته باشند.
بنابر اعلام معاونت سازمان حج و زیارت، متقاضیان سفر حج تمتع میتوانند آخرین اخبار را از کانال با زائران حج ۱۴۰۵ به آدرس @haj_ir_iran۱۴۰۵ دریافت کنند.
پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و مطابق با برنامهریزی اولیه سازمان حج و زیارت، مقرر بود حدود ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر از دهه اول اردیبهشتماه به حج تمتع اعزام شوند، که سازمان حج و زیارت پس از جنگ و بنا بر شرایط موجود و با توجه به تاییدیه مقامات کشور، اعلام کرد از میان افراد در اولویت، حدود ۳۰ هزار نفر را میتواند به حج تمتع اعزام کند.
