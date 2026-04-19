به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پوریا ملکآبادی تهیهکننده برنامه «کادر فنی» با اشاره به تغییرات برنامه بیان کرد: پس از جنگ اخیر این برنامه بار دیگر با تمرکز بر وقایع در حال وقوع و شهادت رهبر انقلاب روی آنتن رفته است و تمام مهمانان ما چهرهها و فعالان عرصه ورزش کشور بودهاند.
وی اضافه کرد: دیدگاه ما این است که این افراد از بدنه جامعه جدا نیستند و نظراتشان اهمیت دارد. از سوی دیگر، چون سایر شبکهها درگیر اخبار و رویدادهای سیاسی بوده و شاید کمتر فراغ بالی برای سایر موضوعات داشته باشند، ما در این برنامه به رویدادهای ورزشی هم میپردازیم. بههرحال پرداختن به سرگرمیبخشی از مأموریت ما در شبکه ورزش و برنامههای مرتبط با آن است و ما بحث ورزش و تحولات داخلی را با یکدیگر ممزوج کردهایم.
ملکآبادی با اشاره به جزئیات برنامه گفت: اجرای برنامه را مهدی توتونچی و جواد خیابانی برعهده دارند. ما مخاطبان بسیاری از فدراسیونها، ورزشکاران و علاقهمندان به ورزش داریم که قطعاً نسبت به رخدادهای ورزشی پیگیر هستند. در ایام جنگ رخدادهای مهمی اتفاق افتاده است؛ تخریب استادیومها و ورزشگاهها و مواردی از این دست که نمیتوان نسبت به آنها بیتفاوت بود. بنابراین هم به صورت حضوری و هم تصویری و تلفنی با مهمانان برنامه در ارتباط بودیم و این موضوعات را بررسی کردیم.
وی با تأکید بر اولویتهای برنامه «کادر فنی» در فصل جاری بیان کرد: سوژههای روز و مطرح که تأثیر بیشتری در ورزش و زندگی مردم دارند مورد توجه ما هستند. ساختار برنامه ما بر محوریت پایکار بودن ورزشکاران است و بر همین محور برنامه را تولید کرده و پیش میبریم.
تهیهکننده «کادر فنی» در پایان هدف این برنامه را اینگونه تشریح کرد: هدف این برنامه تأکید بر لزوم و اهمیت پایکار بودن اهالی ورزش در وضعیت روز جامعه و اتفاقات کشور است. جنگ و شرایط جنگی و در معرض خطر بودن همه عوامل تولید در استودیوها، مهمترین چالش ما در تولید این برنامه است. البته عوامل ما پایکار هستند و مانند سربازی که پای لانچر است، ما هم تلاش میکنیم تا در خط مقدم رسانه ایستاده و برنامه روی آنتن باشد.
نظر شما