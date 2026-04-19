  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

مهلت تکمیل مدارک در دوره‌های دکتری بدون آزمون تربیت مدرس تمدید شد

دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: مهلت رفع نقص یا تکمیل مدارک داوطلبان پذیرش استعدادهای درخشان در دوره‌های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: مهلت رفع نقص یا تکمیل مدارک داوطلبان پذیرش استعدادهای درخشان در دوره‌های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع داوطلبان پذیرش استعدادهای درخشان دکتری سال ۱۴۰۵ می‌رساند مهلت رفع نقص یا تکمیل مدارک حداکثر تا روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شده است.

این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود؛ بنابراین لازم است پس از مطالعه اطلاعیه شماره ۴ و اطلاع از وضعیت بررسی اولیه مدارک خود، در صورت نیاز نسبت به رفع نقص یا تکمیل مدارک خود در سامانه گلستان دانشگاه، اقدام نمایید.

مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

