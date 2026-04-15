مالزی: هدف واقعی آمریکا در تنگه هرمز مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی مالزی (برناما) ، حاجی محمد بن حسن ضمن هشدار درباره خطرات بسته بودن تنگه هرمز برای تأمین جهانی انرژی و اقتصاد جهانی گفت: چنین اقداماتی می‌تواند عبور کشتی‌های تجاری و محموله‌ها را از این مسیر راهبردی محدود کند؛ موضوعی که نه‌ تنها بر تأمین انرژی، بلکه بر عرضه کالاهای اساسی نیز تأثیر جدی خواهد گذاشت.

وی افزود: هدف واقعی آمریکا از این اقدام مشخص نبود؛ به خصوص وقتی که آن کشور قبلا خواهان همکاری بین المللی برای اطمینان از بازماندن این مسیر استراتژیک شده بود.

وی تصریح کرد که بسته ماندن تنگه هرمز، وضعیت تامین امنیت انرژی در سراسر جهان و سایر منابع مانند کود اوره را تشدید خواهد کرد و اقتصاد جهانی، کشاورزی و انرژی بحرانی تر خواهد شد. بنابراین از آمریکا می‌خواهم که در این تصمیم بازنگری کند و از همه طرف ها می خواهم که دوباره مذاکره کنند.