۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

استمرار سامانه بارشی در کردستان تا سه شنبه

سنندج- کارشناس هواشناسی کردستان از صدور هشدار سطح نارنجی و فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: این شرایط تا اواخر روز سه‌شنبه با رگبار، رعد و برق و احتمال تگرگ همراه خواهد بود.

ریحان امیدی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی بارش اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی در استان موجب افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، وزش باد، رگبار و رعد و برق و در برخی مناطق بارش تگرگ خواهد شد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیشترین میزان بارش در نیمه جنوبی و غربی استان و در شهرستان‌های مریوان، بانه، سروآباد، کامیاران، سنندج و قروه رخ می‌دهد.

کارشناس هواشناسی استان کردستان همچنین از کاهش نسبی میانگین دمای شبانه‌روز خبر داد و تصریح کرد: این سامانه بارشی تا اواخر روز سه‌شنبه در سطح استان فعال خواهد بود.

کد مطلب 6805083

