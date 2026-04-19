استمرار سامانه بارشی در کردستان تا سه شنبه

ریحان امیدی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی بارش اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی در استان موجب افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، وزش باد، رگبار و رعد و برق و در برخی مناطق بارش تگرگ خواهد شد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیشترین میزان بارش در نیمه جنوبی و غربی استان و در شهرستان‌های مریوان، بانه، سروآباد، کامیاران، سنندج و قروه رخ می‌دهد.

کارشناس هواشناسی استان کردستان همچنین از کاهش نسبی میانگین دمای شبانه‌روز خبر داد و تصریح کرد: این سامانه بارشی تا اواخر روز سه‌شنبه در سطح استان فعال خواهد بود.