۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

برگزاری آزمون جامع دکتری برای تمام دانشجویان دکتری الزامی است

برگزاری آزمون جامع دکتری برای تمام دانشجویان دکتری الزامی است

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی گفت: براین اساس طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه بحث جایگزین آزمون جامع دکتری ملغی بوده و برگزاری این آزمون برای تمامی دانشجویان مقطع دکتری الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش زهراکار معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: پیرو استعلام رؤسای برخی دانشکده‌ها پیرامون وجود جایگزین آزمون جامع دکتری به اطلاع می‌رساند طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ بحث جایگزین آزمون جامع دکتری ملغی بوده و برگزاری این آزمون برای تمامی دانشجویان مقطع دکتری الزامی است خواهشمند است در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم گروه‌های آموزشی دانشجویان صورت گیرد.

براین اساس طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ بحث جایگزین آزمون جامع دکتری ملغی بوده و برگزاری این آزمون برای تمامی دانشجویان مقطع دکتری الزامی است.

کد مطلب 6805135
زهرا سیفی

