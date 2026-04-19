۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

هشدار در خصوص بارندگی و احتمال سیلاب در البرز

کرج - مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز در خصوص بارندگی و احتمال بروز سیلاب در این استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر خلفی اظهار کرد: با توجه به این شرایط از سوی سازمان هواشناسی برای ۲ روز آینده ، از هرگونه طبیعت گردی در محورهای کوهستانی نیز پرهیز شود.

وی گفت: اکنون تیم های امدادی در مناطق مختلف استان بویژه مناطق کوهستانی به صورت آماده باش هستند.

خلفی افزود: تیم‌های امداد و نجات، کوهستان و سیلاب برای هرگونه حوادث احتمالی و کمک به آسیب دیدگان در پایگاه‌های امدادی آماده خدمات رسانی هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز بیان کرد: اکنون ۲۰ پایگاه امداد و نجات ثابت و سیار بین شهری و مراکز شعب استان به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.

خلفی البرز از مسافران و گردشگران خواست از اتراق در حاشیه رودخانه های استان دوری کنند.

وی ضمن درخواست از رانندگان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از هرگونه شتاب زدگی به ویژه در مسیرهای کوهستانی گفت: مسافران در صورت نیاز امداد جاده ای باسامانه ۱۱۲ هلال احمر تماس حاصل نمایند.

