متخصصان علوم آزمایشگاهی در خط مقدم تشخیص و صیانت از سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پیامی به مناسبت سیام فروردینماه، روز آزمایشگاه و بزرگداشت حکیم جرجانی، بر نقش تعیینکننده متخصصان علوم آزمایشگاهی در تشخیص بهموقع بیماریها و ارتقای نظام سلامت تأکید کرد.
وی در این پیام اظهار کرد: سیام فروردینماه، روز آزمایشگاه و روز بزرگداشت حکیم جرجانی است؛ دانشمند برجستهای که بهعنوان آزمایشگر، پژوهشگر و پزشکی نابغه شناخته میشود و در عرصههای عرفان، فلسفه و ادبیات پارسی نیز از سرآمدان روزگار خود بهشمار میرفت.
وی با بیان اینکه متخصصان علوم آزمایشگاهی بهعنوان دیدهبانان عرصه سلامت، با تشخیص بهموقع عوامل بیماریزا نقشی مؤثر در صیانت از سلامت جامعه ایفا میکنند، افزود: این تلاشگران پرتلاش با حضور در خط مقدم تشخیص بیماریها و با تعهد و مسئولیتپذیری، سهمی مهم در ارتقای کیفیت خدمات سلامت و آرامش جامعه دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: این روز فرصت ارزشمندی است تا از تلاشهای بیوقفه و خدمات ارزشمند فعالان حوزه خطیر و اثرگذار علوم آزمایشگاهی، بهویژه همکاران این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی ایران، قدردانی شود.
وی در این پیام با تبریک این روز به استادان، دانشجویان، کارشناسان، متخصصان و دستاندرکاران علوم آزمایشگاهی، ابراز امیدواری کرد با الگوگیری از سیره علمی و اخلاقی حکیم جرجانی، مسیر پیشرفت علمی، تحقق عدالت در سلامت و ارتقای جایگاه علوم آزمایشگاهی در نظام سلامت کشور با قوت بیشتری ادامه یابد.
