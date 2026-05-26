سید محسن میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مسیر رشت به بغداد با ۴ نوبت پرواز هفتگی و مجموعاً ۸ پرواز رفت و برگشت انجام میشود که گامی مؤثر در تسهیل سفرهای زیارتی و تجاری به شمار میرود.
وی افزود: از تاریخ ۲۰ خردادماه سال جاری نیز پرواز مستقیم رشت به استانبول به صورت برنامهای و هفتگی برقرار خواهد شد که تحول مهمی در ارتباط هوایی شمال کشور با اروپا و خاورمیانه محسوب میشود.
مدیرکل فرودگاههای گیلان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای راهاندازی مسیرهای جدید، تصریح کرد: راهاندازی پروازهای مستقیم رشت به آستراخان روسیه و باکو نیز در مراحل نهایی هماهنگی و برنامهریزی قرار دارد و امیدواریم به زودی شاهد عملیاتی شدن این مسیرها باشیم.
میرحسینی با تأکید بر اهمیت همراهی مسافران در تداوم این مسیرها، خاطرنشان کرد: تداوم و افزایش پروازهای خارجی، مستلزم استقبال و همراهی مردم و شهروندان استان خواهد بود و از عموم مسافران برای استفاده از این ظرفیتهای جدید دعوت میشود.
وی در پایان گفت: هماکنون در بخش پروازهای داخلی نیز بیش از ۷۰ پرواز رفت و برگشت هفتگی از فرودگاه سردار جنگل رشت به مقاصد مشهد، شیراز، تهران، آبادان، اهواز، یزد و لامرد برقرار بوده و خدماترسانی به مسافران به صورت مستمر انجام میشود.
نظر شما