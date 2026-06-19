به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه دماوند به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه مقابله با تصرف اراضی ملی که از مطالبات جدی مردم به شمار می‌رود، دستگاه قضایی با قاطعیت ورود کرده و در تمامی پرونده‌های ارجاعی، رفع تصرف از اراضی ملی انجام شده است.

وی افزود: موضع دستگاه قضا در برابر زمین‌خواری کاملاً شفاف است و با متخلفان و افرادی که حقوق عمومی و بیت‌المال را تضییع کنند، بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند با اشاره به عملکرد مجموعه قضایی این شهرستان تصریح کرد: با حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان تهران و تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری، شمار قابل توجهی از پرونده‌های معوقه تعیین تکلیف شده و در حوزه اجرای احکام نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است.

زارع با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های اخیر گفت: دماوند در جریان این حوادث در میان شهرستان‌های استان تهران از جمله مناطقی بود که به لطف هوشیاری مردم، همکاری نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیجیان هیچ‌گونه خسارتی به تأسیسات عمومی و تلفات جانی را تجربه نکرد.

وی ادامه داد: مردم دماوند در این مقطع حساس با حضور مؤثر و مسئولانه خود، بار دیگر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از امنیت و آرامش جامعه را به نمایش گذاشتند.

دادستان دماوند با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این شهرستان اظهار داشت: فرهنگ گذشت و بزرگواری در میان مردم دماوند زمینه مناسبی برای توسعه صلح و سازش فراهم کرده است.

زارع افزود: با استفاده از ظرفیت معتمدان، ریش‌سفیدان و همراهی امام جمعه شهرستان، چندین پرونده مهم از جمله تعدادی پرونده قتل به صلح و سازش و گذشت اولیای دم منتهی شد که بیانگر فرهنگ غنی مردم این منطقه است.

وی همچنین از فعالیت‌های انجمن حمایت از زندانیان دماوند تقدیر کرد و گفت: این انجمن خدمات گسترده‌ای به خانواده زندانیان به‌ویژه خانواده‌های نیازمند ارائه می‌دهد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در پایان خاطرنشان کرد: به منظور ارتباط مستقیم با شهروندان و پیگیری مشکلات آنان، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به‌صورت حضوری پذیرای مراجعان در دادسرا خواهد بود.