نعمت زاده: دختران در پیشبرد توسعه پایدار کشور تعیین‌ کننده هستند

به گزارش خبرنگار مهر ،زینب نعمت زاده ظهر چهارشنبه در ویژه‌ برنامه روز دختر با اشاره به اینکه این روز یادآور مسئولیت‌های جامعه در قبال دختران است، اظهار کرد: دختران هر جامعه‌ای زمانی می‌توانند آینده‌ای روشن‌تر بسازند که جسورانه فکر کنند و با اندیشه و خلاقیت مسیر توسعه را شکل دهند.

سرپرست دفتر زنان و امور خانواده استانداری گیلان با بیان اینکه توسعه پایدار و انسانی زمانی محقق می‌شود که دختران در طراحی و اجرای برنامه‌ها حضور مؤثر داشته باشند، افزود: بر همین اساس، برنامه‌های کارگروه دائمی دختران امسال با تمرکز بر نقش‌آفرینی دختران تدوین شده است.

نعمت‌زاده سه محور اصلی این برنامه‌ها را تشریح کرد و گفت: نخستین محور، حمایت ویژه از دختران مستعد و برخوردار است؛ دومین محور، ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت دختران در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی؛ و سومین محور نیز توانمندسازی مهارتی دختران جوان است.

وی تأکید کرد: طرح‌های مرتبط با این سه محور در کارگروه دنبال خواهد شد و تحقق آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی مدیران دستگاه‌ها، به‌ویژه مدیرانی است که عضو کارگروه هستند.

سرپرست دفتر زنان و امور خانواده استانداری گیلان در ادامه با گرامیداشت یاد دانش‌آموزان جان‌باخته مدرسه شجره طیبه گفت: جا دارد در اینجا یادی کنیم از گل‌های پرپرشده این مدرسه؛ عزیزانی که جان خود را از دست دادند و دل مردم ایران را به درد آوردند.

وی افزود: این حادثه مردم را متوقف کرد و الهام‌بخش شد و امروز می‌بینیم که مردم با اراده و انگیزه‌ای جدی در میادین شهرها حضور دارند و بسیاری از آنان، به‌ویژه دختران، در صحنه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند.

نعمت‌زاده با بیان اینکه خون شهیدان و عزت عزیزانی که پرپر شدند، ایران را در این نبرد ناجوانمردانه پیروز خواهد کرد، اظهار کرد:ان‌شاءالله صلح و امنیت در کشور برقرار می‌شود.