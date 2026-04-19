به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از یک مجتمع پیشرو در حوزه پرورش مرغ اجداد در آمل، اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در بخش دام و طیور استان، بازگرداندن ظرفیت‌های بلااستفاده به چرخه تولید است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از زیرساخت‌های تولیدی استان به دلایل مختلف از مدار فعالیت خارج شده‌اند، افزود: احیای این واحدها در مقایسه با ایجاد ظرفیت‌های جدید، سریع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر بوده و می‌تواند به افزایش تولید در کوتاه‌مدت منجر شود.

معاون جهاد کشاورزی مازندران همچنین بر اهمیت همکاری با مجموعه‌های توانمند بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: شرکت‌های دارای تجربه و فناوری روز می‌توانند در انتقال دانش فنی، بهبود مدیریت تولید و ارتقای بهره‌وری نقش مؤثری ایفا کنند.

نگهدار ادامه داد: توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید، از تأمین نهاده تا عرضه محصول، یکی از راهکارهای مهم برای پایداری صنعت طیور و کاهش نوسانات بازار به شمار می‌رود.

در این بازدید، مدیران مجموعه میزبان نیز ضمن تشریح برنامه‌های توسعه‌ای خود، آمادگی‌شان را برای همکاری در زمینه نوسازی مزارع، افزایش ظرفیت تولید و مشارکت در طرح‌های مشترک اعلام کردند.

در پایان، بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و ایجاد بسترهای حمایتی برای رونق دوباره واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال تأکید شد.