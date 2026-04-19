به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب یکشنبه در نشست بررسی و تصمیم‌گیری مسائل کلان حوزه آب و فاضلاب سمنان با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در محل فرمانداری سمنان به مدیریت منابع آبی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در سال جدید تاکید کرد و افزود: به این منظور پروژه های زیرساختی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی لازم برای اتمام پروژه تصفیه خانه با استفاده از اعتبارات باقی مانده سال گذشته انجام گرفته است، ادامه داد: بهره برداری این پروژه طب هفته دولت پیش بینی شده است.

فرماندار سمنان به موضوع رفع بخش عمده‌ای از مشکلات زیر ساختی آب با اجرای طرح ها و نصب تجهیزات مورد نیاز در سمنان خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر مشکل خاصی گزارش نشده است.

صمیمیان به انجام اقدامات لازم در قالب طرح های حمایتی برای برخی روستاها نظیر روستاهای شرقی اشاره داشت و افزود: اقدامات لازم برای لایروبی قنات و بهبود تامین آب در حال اجرا است.

وی از بهبود وضعیت منابع آبی نسبت به سال گذشته ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: طبق برآوردها طی ماه های آینده شرایط پایدار تر می شود.