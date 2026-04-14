آماده سازی سایت ۵۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان بنیاد مسکن شهرستان سمنان به میزبانی فرمانداری، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه عمران شهری و روستایی اظهار داشت: در سطح شهر و روستا اقدامات مناسبی در حوزههای مرتبط انجام شده و روند اجرای پروژهها قابل قبول است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای هادی روستایی افزود: در حوزه عمران روستایی، طرحهای هادی برای مناطق مختلف تهیه و اجرا شده و در این بخش مشکل خاصی وجود ندارد.
فرماندار سمنان با بیان اینکه برخی سکونتگاهها در شهرستان قابلیت ارتقا دارند، گفت: چندین آبادی در شهرستان سمنان ظرفیت تبدیل شدن به روستا را دارند که لازم است این موضوع با جدیت پیگیری و اقدامات لازم برای توسعه تقسیمات کشوری انجام شود.
صمیمیان در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات بیان کرد: اعتبارات مناسبی در حوزه عمران روستایی تخصیص یافته که باید با برنامهریزی دقیق، در مسیر توسعه زیرساختها و بهبود کیفیت زندگی روستاییان هزینه شود.
وی همچنین به برخی مطالبات مردمی اشاره کرد و افزود: بهسازی و روکش آسفالت روستای خیرآباد از جمله موضوعاتی است که نیازمند پیگیری و اقدام در کوتاهترین زمان ممکن است.
فرماندار سمنان با اشاره به پروژههای در دست اجرا گفت: آمادهسازی سایت ۵۵ هکتاری شهرستان سمنان در حال انجام است و این پروژه نقش مهمی در توسعه آتی شهرستان و همچنین تامین مساکن مورد نیاز مردم خواهد داشت.
نظر شما