توزیع کود شیمیایی در بین کشاورزان بر اساس الگوی کشت مصوب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از کارگزاری‌های توزیع کود شهرستان خرم‌آباد، بر لزوم نظارت دقیق بر روند توزیع این نهاده مهم و اطمینان از رسیدن آن به دست تمام کشاورزان بر اساس عدالت و مطابق با الگوی کشت تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع کود برای کشاورزان، عنوان کرد: باتوجه‌به شرایط فعلی کشور، تمام تلاش همکاران شرکت خدمات حمایتی در راستای تأمین و جذب حداکثری کودهای شیمیایی برای استان است و مدیریت زراعت نیز سعی دارد کود بلافاصله پس از جذب، در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: هیچ‌گونه ممنوعیتی برای توزیع کود در شهرستان‌ها وجود ندارد و اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان، رساندن این نهاده به دست کشاورزان است.

محمدی‌پور، گفت: در چنین شرایطی، انباشت کود در کارگزاری‌ها ممنوع است و لازم است تمامی سهمیه‌ها بلافاصله پس از دریافت، توزیع شوند. همچنین توزیع کود باید دقیقاً بر اساس الگوی کشت مصوب و با درنظرگرفتن نیاز واقعی هر منطقه صورت پذیرد. همکاری تمامی شهرستان‌ها در این زمینه ضروری است تا اطمینان حاصل شود که همه کشاورزان، سهمیه کود خود را دریافت کرده‌اند.

وی همچنین از تلاش‌های کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی و دست‌اندرکاران کارگزاری‌ها که در خط مقدم خدمت‌رسانی به کشاورزان قرار دارند، قدردانی کرد و بر لزوم هماهنگی بیشتر بین این مجموعه‌ها و مدیریت استان برای تسهیل فرایندهای اداری و تسریع در تحویل کود تأکید کرد.