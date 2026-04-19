ارتش در جنگ رمضان از مرزهای آبی و خاکی کشور جانانه دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در جریان دیدار اعضای شورای تأمین شهرستان با امیر سرتیپ دوم ستاد مهندس نقی‌زاده فرمانده مرکز شهدای مهندسی نزاجا به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش، اظهار داشت: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان با رشادت و فداکاری خود، از مرزهای آبی و خاکی کشور دفاع جانانه‌ای داشته‌اند.

وی تصریح کرد: در دفاع مقدس رمضان نیز نیروهای ارتش با تقدیم شهدای گران‌قدر؛ اقتدار و میهن‌پرستی خود را به جهانیان نشان دادند.

فرماندار بروجرد در ادامه با تبریک روز ارتش و آرزوی موفقیت برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، افزود: نیروهای مرکز شهدای مهندسی نزاجا و گروه ۴۱۱ مهندسی رزمی بروجرد نیز با توان آموزشی، رزمی و مهندسی خود توانسته‌اند منشأ خدمات فراوانی در جای‌جای کشور باشند.

در این دیدار، اعضای شورای تأمین شهرستان نیز، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های نیروهای ارتش، از امیر سرتیپ دوم ستاد مهندس نقی‌زاده تقدیر کردند.