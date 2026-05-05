به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش‌اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران در دیدار با کارکنان فرمانداری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، سرداران و به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: یاد و خاطره مردم مظلوم و بی‌گناهی که در این مسیر به شهادت رسیدند، همواره در ذهن و دل ملت ایران زنده خواهد ماند و وظیفه همه ما قدردانی از این ایثار و فداکاری است.

وی هدف از برگزاری این نشست را قدردانی از تلاش‌ها و زحمات یک‌ساله مجموعه فرمانداری عنوان کرد و افزود: همکاران در مقاطع مختلف از جمله شرایط جنگی، ناآرامی‌ها و حوادث گوناگون، همراهی و حضور مؤثری داشتند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

خوش‌اقبال با مرور روند شکل‌گیری و تداوم تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنی‌ها در قالب‌های مختلف از جمله جنگ تحمیلی، ناآرامی‌ها و جنگ‌های ترکیبی ادامه داشته، اما نظام اسلامی با اتکا به خون شهدا، هدایت‌های رهبری و حمایت مردم، از همه این مراحل سربلند عبور کرده است.

وی با اشاره به جنگ‌های اخیر و ادعاهای دشمنان، تصریح کرد: دشمنان همواره تصور می‌کردند در مدت کوتاهی می‌توانند نظام را تضعیف یا ساقط کنند، اما ایستادگی ملت ایران این محاسبات را برهم زد و نشان داد که جمهوری اسلامی از پشتوانه‌ای عمیق و مردمی برخوردار است.

فرماندار تهران با بیان اینکه دشمنان در پی ایجاد تفرقه و فشار اقتصادی هستند، گفت: با وجود مشکلات اقتصادی، تلاش دولت و مجموعه حاکمیت بر کاهش دغدغه‌های مردم متمرکز شده و در حوزه تأمین کالا و خدمات، مدیریت قابل قبولی صورت گرفته است.

وی به عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط بحرانی اشاره کرد و افزود: در حوادث و حملات اخیر، نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و خدمات‌رسانی به‌گونه‌ای انجام شد که در سطح جهانی کم‌نظیر است.

خوش‌اقبال ادامه داد: در سخت‌ترین شرایط نیز فرمانداری تهران با احساس مسئولیت، پاسخگوی مردم بود که این موضوع نشان‌دهنده تعهد و روحیه خدمت‌رسانی مجموعه است.

فرماندار تهران در پایان با قدردانی مجدد از پرسنل فرمانداری، تأکید کرد: فرصت خدمت محدود است و باید از این زمان برای ارائه بهترین خدمات به مردم استفاده کنیم. امیدواریم با تداوم همکاری و هم‌افزایی، در سال پیش‌رو خدمات مؤثرتری به مردم شریف تهران ارائه دهیم و در مسیر حل مشکلات، گام‌های جدی‌تری برداریم.