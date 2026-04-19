حجتالاسلام جواد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم درختکاری دختران دانشآموز در کانون فرهنگی شاهد اظهار کرد: در این شبها تجمع مردم در سراسر کشور نقش بیبدیل و بینظیر دختران ما که حتی پدر و مادرها را آنها به میدان می آورند، بسیار مؤثر هستند و در این تجمعات همان عواطف و احساسات حفظ می شود که بخش مهمی از کار است.
امام جمعه کاشمر افزود: شعارهایی که خانمها میدهند باعث میشود مردها را در صحنه و میدان نگه دارند، ما اراده آهنین و منطقی دخترانمان را دیدیم در این ایام و به همین دلیل هست که دربان خانهها دختران ما و خواهران ما هستند
وی افزود: دختران ما با این حضورشان باعث میشوند رزمندگان هم در میدان احساس کنند که همه همرزمان به میدان آماه اند، حالا یکی پای لانچر نشسته یکی هم اینجا در خیابون ایستاده.
طاهری در ادامه با اشاره به روز دختر گفت: به همین دلیل روز دختر که عملاً یک خانم مجاهد حضرت فاطمه معصومه(ع) برای دفاع از ولایت از مدینه حرکت کرد به سمت خراسان که امام رضا(ع) علیهالسلام امام وقت خود را حمایت کند و امروز دختران ما با الگو قرار دادن حضرت فاطمه معصومه(ع) همان نقش را دارند ایفا میکنند.
امام جمعه کاشمر افزود: من این روز را به همه دخترانمان تبریک عرض میکنم و امیدواریم که بتوانند خودشان را شبیهترین فرد به این الگوهای با ارزش قرار دهند.
نظر شما