به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال دوشنبه ۲۳ شهریور در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا به مصاف السد قطر خواهد رفت و آبیپوشان در شرایطی آماده این مسابقه میشوند که هیچ بازیکن مصدومی در اختیار ندارند.
تمامی بازیکنان استقلال شرایط حضور در این دیدار را دارند و کادر فنی میتواند با دست بازتری ترکیب تیمش را برای تقابل با السد انتخاب کند. یاسر آسانی و سعید سحرخیزان نیز که از مهرههای مهم استقلال در خط حمله و کنارههای زمین محسوب میشوند، مشکلی برای همراهی آبیپوشان در این مسابقه ندارند و هر دو بازیکن به دیدار برابر نماینده قطر خواهند رسید.
همچنین اعضای تیم فوتبال استقلال ساعت ۱۴ امروز فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد بصره ترک خواهند کرد تا خود را برای دیدار برابر السد قطر آماده کنند.
استقلال که در هفتههای ابتدایی لیگ برتر نتایج قابل قبولی کسب کرده و همچنان در جمع تیمهای بالانشین جدول قرار دارد، امیدوار است با استفاده از آمادگی کامل نفرات خود، شروع موفقی در لیگ نخبگان آسیا داشته باشد.
دیدار استقلال و السد قطر دوشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بینالمللی بصره برگزار خواهد شد.
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