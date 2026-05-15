به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های نماز جمعه کاشمر که در آستان مقدس امام‌زاده سید حمزه(ع) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم جامعه در حال حاضر، تأخیر در ازدواج‌هاست، عمده این تأخیرها معمولاً به مسائل اقتصادی نسبت داده می‌شود، در حالی که ازدواج خود می‌تواند به رشد اقتصادی فرد کمک کند، اما هزینه‌ها و آداب و رسوم نادرستی که ایجاد شده، باید اصلاح شود.

امام جمعه کاشمر افزود: تأخیر در ازدواج به صلاح جوانان نیست و خانواده‌ها باید آنان را تشویق کنند، در گذشته نه‌چندان دور، گذشتگان چگونه ازدواج می‌کردند؟ آیا خانه و جهیزیه آن‌چنانی داشتند؟ وقتی جهیزیه سنگین باشد، جوان مجبور می‌شود خانه بزرگ‌تری اجاره کند و این مسئله فشار مضاعفی را از نظر روحی به خانواده‌ها وارد می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به روند جمعیتی کشور اظهار کرد: حتی در دوران جنگ ایران و عراق، آمار فرزندان بالا بود و برخی خانواده‌ها ۹ تا ۱۱ فرزند داشتند، اما سیاست‌های نادرست و تبلیغات باعث شد زاد و ولد به‌شدت کاهش یابد و امروز کشور با بحران جمعیتی روبه‌رو شود.

طاهری با اشاره به آمار جوانان افزود: ۹ میلیون جوان در کشور در سن ازدواج قرار دارند و باید زمینه‌های ازدواج آنان فراهم شود. واگذاری زمین، تسهیل در تأمین مسکن و سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌های مسکن از جمله اقداماتی است که مسئولان باید با جدیت بیشتری دنبال کنند.

امام جمعه کاشمر با اشاره به شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، اظهار کرد: شهید آیت‌الله رئیسی دارای ویژگی‌هایی بود که مسئولان باید آن‌ها را در خود تقویت کنند، صبر، سعه‌صدر و بی‌اعتنایی به حاشیه‌ها از شاخصه‌های رفتاری او بود و در برابر تهمت‌ها و توهین‌ها، غالباً سکوت می‌کرد.

وی افزود: تقوا، مردمداری و دلسوزی برای مردم از دیگر ویژگی‌های بارز این شهید بود؛ به‌گونه‌ای که همواره در میان مردم حضور داشت و سخنان آنان را می‌شنید و ولایت‌مداری و تقویت پیوند میان مردم و رهبری، روحیه جهادی، اخلاص و صداقت، از دیگر خصوصیات شهید آیت‌الله رئیسی بود.

طاهری خاطرنشان کرد: ایمان عمیق به خدا و مراقبت از نفس، ویژگی برجسته دیگر این شهید بود؛ به‌طوری که نقل شده است ایشان با وجود مسئولیت‌های سنگین، اهل عبادت، روزه و تلاش شبانه‌روزی بود و زندگی و شهادتش، هر دو سعادتمندانه رقم خورد.