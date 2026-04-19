حجت الاسلام حسین اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) با معرفت عمیق نسبت به مقام امامت و با حضور مؤثر خود در مسیر معرفی و تبیین جایگاه امام رضا(ع)، نقش مهمی در تداوم و تبلیغ جریان امامت ایفا کردند و می‌توانند الگویی الهام‌بخش برای زنان امروز در مسیر دفاع از ولایت و تبیین معارف اهل‌بیت(ع) باشند.

مدیرکانون حقیقت و معرفت افزود: این بانوی بزرگوار در خانواده‌ای رشد یافتند که سرچشمه علم، معنویت و هدایت الهی بود. پدربزرگ بزرگوار ایشان، امام صادق علیه‌السلام، در دوران حیات خود به جایگاه بلند این بانوی عظیم‌الشأن اشاره کرده و از نقش مهمی که در امتداد جریان امامت خواهند داشت سخن گفته بودند.

وی افزود: حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها از نظر علمی نیز در مرتبه بسیار والایی قرار داشتند. در منابع تاریخی نقل شده است که ایشان پاسخگوی پرسش‌های علمی شیعیان و مراجعه‌کنندگان به محضر امام موسی کاظم(ع) بودند و پس از مشاهده پاسخ‌های دقیق ایشان، امام کاظم علیه‌السلام از مقام علمی دخترشان تمجید کردند. این جایگاه علمی نشان‌دهنده عظمت شخصیت این بانوی بزرگوار در میان خاندان اهل‌بیت(ع) است.

اسکندری با اشاره به سفر حضرت فاطمه معصومه(س) به ایران تصریح کرد: همان‌گونه که امام صادق(ع) پیش‌تر به این موضوع اشاره کرده بودند، حضور این بانوی بزرگوار در قم موجب شد این شهر به جایگاهی مهم در جهان تشیع تبدیل شود و به مرور به یکی از مراکز بزرگ علمی و دینی تبدیل گردد. امروز نیز حوزه علمیه قم و جریان علمی شیعه به نوعی وامدار حضور و برکت این بانوی بزرگوار است.

مدیرکانون حقیقت و معرفت ادامه داد: در جریان سفر حضرت فاطمه معصومه(س) به ایران، ایشان علاوه بر دیدار با امام رضا علیه‌السلام، نقش مهمی در معرفی و تبیین جایگاه امامت آن حضرت در میان شیعیان ایفا کردند. در واقع حضور ایشان در این مسیر، نوعی حمایت و تبلیغ برای جریان امامت و ولایت امام رضا(ع) بود.

وی با تأکید بر اهمیت معرفت نسبت به امام معصوم(ع) گفت: یکی از نکات بسیار مهم در سیره حضرت فاطمه معصومه(س)، شناخت عمیق نسبت به مقام امامت و تلاش برای تبیین این جایگاه در میان جامعه است. این موضوع می‌تواند الگوی مهمی برای زنان و بانوان امروز باشد.

اسکندری افزود: در طول تاریخ اسلام، زنان بزرگی حضور داشته‌اند که با تمام وجود از جریان امامت و ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام دفاع کرده‌اند و با معرفی سیره و سبک زندگی امامان معصوم، نقش مهمی در هدایت جامعه ایفا کرده‌اند. حضرت فاطمه معصومه(س) نیز یکی از برجسته‌ترین این الگوها به شمار می‌روند.

مدیرکانون حقیقت و معرفت خاطرنشان کرد: زنان و دختران جامعه امروز می‌توانند از ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) الگو بگیرند؛ چه از نظر کمالات معنوی و اخلاقی و چه از نظر مسئولیت اجتماعی در دفاع از حق و تبیین معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با تمام وجود از جریان امامت حمایت کردند، امروز نیز بانوان جامعه می‌توانند با معرفت، آگاهی و حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، در مسیر تبیین و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) گام بردارند و این مسیر نورانی را امتداد دهند.