مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اهدای خون در نجات جان بیماران اظهار کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوه‌های ایثار و نوع‌دوستی در جامعه است که می‌تواند به تداوم زندگی بیماران نیازمند کمک کند.

وی افزود: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات انتقال خون، تیم سیار خون‌گیری اداره‌کل انتقال خون استان در شهرستان هرسین مستقر خواهد شد تا شهروندان بتوانند به‌راحتی در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: این برنامه در روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه از ساعت ۸ تا ۱۲ پیش از ظهر در محل بیمارستان شهدا شهرستان هرسین برگزار می‌شود.

میرزاده ادامه داد: از داوطلبان درخواست می‌شود برای تسریع در روند پذیرش، کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند و با آمادگی کامل در محل حضور پیدا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده مردم در اهدای خون نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین ذخایر خونی استان دارد و امید است با همراهی شهروندان، نیاز مراکز درمانی به بهترین شکل ممکن تأمین شود.