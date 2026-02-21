۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

تیم سیار خون‌گیری در اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خون‌گیری در شهرستان اسلام‌آبادغرب با هدف افزایش مشارکت مردمی در اهدای خون خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت دسترسی آسان شهروندان به مراکز اهدای خون، اظهار کرد: اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه با برنامه‌ریزی منسجم، تلاش کرده است خدمات خون‌گیری را به‌صورت میدانی و در نقاط مختلف استان ارائه دهد.

وی با اشاره به اجرای برنامه جدید در غرب استان، افزود: در همین راستا، تیم سیار خون‌گیری روز یکشنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۵ در شهرستان اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود و پذیرای داوطلبان اهدای خون خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه محل استقرار این تیم، محوطه بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام‌آبادغرب است، تصریح کرد: فرآیند پذیرش و خون‌گیری از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.

میرزاده با تأکید بر اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های خونی محدود به زمان یا شرایط خاصی نیست، گفت: بیماران نیازمند به خون، از جمله بیماران خاص، مصدومان سوانح و مراجعان مراکز درمانی، به‌صورت روزانه به این فرآورده حیاتی وابسته هستند.

وی ادامه داد: استقرار تیم‌های سیار در شهرستان‌ها، علاوه بر تأمین ذخایر خونی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ اهدای خون و افزایش مشارکت داوطلبانه مردم دارد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان ضمن دعوت از مردم نوع‌دوست اسلام‌آبادغرب و مناطق اطراف، خاطرنشان کرد: از داوطلبان اهدای خون درخواست می‌شود با همراه داشتن کارت ملی در این برنامه شرکت کنند تا این اقدام انسانی، زمینه نجات جان بیماران بیشتری را فراهم کند.

