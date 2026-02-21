مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت دسترسی آسان شهروندان به مراکز اهدای خون، اظهار کرد: اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه با برنامهریزی منسجم، تلاش کرده است خدمات خونگیری را بهصورت میدانی و در نقاط مختلف استان ارائه دهد.
وی با اشاره به اجرای برنامه جدید در غرب استان، افزود: در همین راستا، تیم سیار خونگیری روز یکشنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۵ در شهرستان اسلامآبادغرب مستقر میشود و پذیرای داوطلبان اهدای خون خواهد بود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه محل استقرار این تیم، محوطه بیمارستان امام خمینی(ره) اسلامآبادغرب است، تصریح کرد: فرآیند پذیرش و خونگیری از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.
میرزاده با تأکید بر اینکه نیاز به خون و فرآوردههای خونی محدود به زمان یا شرایط خاصی نیست، گفت: بیماران نیازمند به خون، از جمله بیماران خاص، مصدومان سوانح و مراجعان مراکز درمانی، بهصورت روزانه به این فرآورده حیاتی وابسته هستند.
وی ادامه داد: استقرار تیمهای سیار در شهرستانها، علاوه بر تأمین ذخایر خونی، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ اهدای خون و افزایش مشارکت داوطلبانه مردم دارد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان ضمن دعوت از مردم نوعدوست اسلامآبادغرب و مناطق اطراف، خاطرنشان کرد: از داوطلبان اهدای خون درخواست میشود با همراه داشتن کارت ملی در این برنامه شرکت کنند تا این اقدام انسانی، زمینه نجات جان بیماران بیشتری را فراهم کند.
