رحمتی: اورژانس خراسان شمالی در ۱۰ روز گذشته ۳۰۰ ماموریت انجام داد

تقی رحمتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ده روز اخیر، تیمهای عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی در مجموع ۳۰۰ مأموریت ترافیکی انجام دادهاند. در جریان این حوادث، ۳۷۰ نفر مصدوم با تلاش کارشناسان اورژانس پس از اقدامات لازم به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
وی با اشاره به شرایط جوی مساعد و به دنبال آن افزایش ترددها و سفرهای بینشهری افزود: این عوامل از مهمترین دلایل افزایش مأموریتهای ترافیکی در روزهای اخیر بوده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستان خراسان شمالی همچنین تأکید کرد: همکاران اورژانس در پایگاههای اورژانس سراسر استان بهصورت شبانهروزی در آمادهباش قرار دارند و برای خدمترسانی سریع و مؤثر به شهروندان همواره آماده هستند
