اسماعیل محمودآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از محل اعتبارات مربوط به تنش‌های آبی در سال گذشته، ۳۰ میلیارد تومان به اداره‌کل امور عشایر خراسان شمالی اختصاص یافت که با استفاده از این اعتبار چهار دستگاه خودروی تانکر آبرسانی خریداری شده است.

وی افزود: این خودروهای جدید تا اواسط تیرماه سال ۱۴۰۵ وارد استان خواهند شد و با الحاق آن‌ها به ناوگان موجود، روند نوسازی ناوگان آبرسانی عشایر استان تکمیل و خدمات‌رسانی با کیفیت بالاتری انجام می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت فعلی ناوگان آبرسانی عشایری استان گفت: در حال حاضر اداره‌کل امور عشایر استان نزدیک به ۱۰ دستگاه خودروی تانکر آبرسانی در اختیار دارد که در مناطق عشایری خراسان شمالی و همچنین در قشلاقات استان گلستان به‌ویژه منطقه مراوه‌تپه مشغول ارائه خدمات هستند.

محمودآبادی تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های خدمات‌رسانی به جامعه عشایری از اولویت‌های بخش کشاورزی استان است و امیدواریم با نوسازی ناوگان و تأمین تجهیزات مورد نیاز، روند تأمین آب شرب و خدمات‌رسانی به عشایر خراسان شمالی بیش از گذشته تسهیل و ارتقا یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اعلام کرد: در حال حاضر ۷ هزار و ۸۰۰ خانوار عشایری در سراسر استان زندگی می‌کنند که در طول سال بین ییلاقات و قشلاقات مختلف استان و مناطق همجوار کوچ می‌کنند.

اسماعیل محمودآبادی با اشاره به نقش مهم عشایر در تولیدات دامی استان گفت: عشایر خراسان شمالی ۶۰۰ هزار رأس دام سبک در اختیار دارند که این میزان دام، حدود ۲۰ درصد پروتئین مورد نیاز استان را تأمین می‌کند.

وی افزود: شهرستان شیروان با داشتن ۳ هزار خانوار عشایری و ۲۵۰ هزار رأس دام سبک بزرگ‌ترین جامعه عشایری خراسان شمالی را در خود جای داده است.

محمودآبادی گفت: عشایر استان تابستان را در ییلاقات نواحی مختلف خراسان بزرگ سپری می‌کنند و برای فصل قشلاق، حدود ۱۷۰۰ خانوار به استان گلستان و به‌ویژه مناطق شهرستان مراوه‌تپه کوچ می‌کنند.