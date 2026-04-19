استاندار کرمانشاه: ارتش جمهوری اسلامی ستون استوار امنیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در دیدار با فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش به مناسبت روز ارتش، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارتش اظهار کرد: امنیت امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری فرماندهان و رزمندگانی است که در میدان‌های نبرد جان خود را فدا کردند.

وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، تخصص و روحیه مردمی، جایگاهی ممتاز در سطح منطقه و جهان دارد و مردم ایران به داشتن چنین نیرویی افتخار می‌کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ویژگی‌های ارتش تصریح کرد: این نیرو علاوه بر اقتدار نظامی، دارای هویت مکتبی و مردمی است و همین ویژگی، آن را از سایر ارتش‌های دنیا متمایز کرده است.

حبیبی ادامه داد: استان کرمانشاه به دلیل موقعیت مرزی، نقش مهمی در تأمین امنیت کشور دارد و نیروهای ارتش با هوشیاری کامل از این مرزها حراست می‌کنند.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارد و توان پاسخگویی به هرگونه تهدید را داراست.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: وجود فرماندهان و نیروهای متعهد و شجاع، مایه افتخار کشور است و تلاش‌های آنان موجب تأمین امنیت و آرامش پایدار برای مردم شده است.