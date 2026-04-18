ارتش نماد اقتدار و وفاداری به ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک به مناسبت ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، این روز را یادآور جایگاه پرافتخار ارتش در خدمت به اسلام و ملت عنوان کردند.

در این پیام با اشاره به نقش تاریخی ارتش در همراهی با انقلاب اسلامی آمده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره به‌عنوان نیرویی وفادار به ولایت و مردم، در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب ایستادگی کرده و این پیوند مستحکم، در طول سال‌ها حفظ شده است.

این پیام می‌افزاید: ارتش ایران اسلامی با تکیه بر روحیه ایثار، اخلاص و همدلی با سایر نیروهای مسلح، توانسته در برابر تهدیدات مختلف، حضوری مقتدرانه از خود به نمایش بگذارد.

در ادامه با اشاره به کارنامه درخشان ارتش در مقاطع حساس کشور تصریح شده است: از دوران دفاع مقدس تا مقابله با تهدیدات امنیتی، این نیرو نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ استقلال و امنیت کشور ایفا کرده است.

در بخش دیگری از این پیام، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارتش، بر جایگاه والای این عزیزان در تاریخ کشور تأکید و از ایثارگری‌های آنان قدردانی شده است.

در پایان نیز نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه، با تبریک این روز به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های ارتش، برای این نیرو آرزوی توفیق، عزت و سربلندی در مسیر دفاع از ایران اسلامی کرده‌اند.