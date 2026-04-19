۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

امیر طاهری: آتش‌بس یک مکث تاکتیکی است

کرمانشاه – فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش با تأکید بر حفظ کامل توان دفاعی در منطقه، آتش‌بس اخیر را صرفاً یک مکث تاکتیکی دانست و گفت: تمامی یگان‌ها با آمادگی کامل در منطقه حضور

به گزارش خبرگزاری، امیر سرتیپ سلیمان طاهری عصر یکشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه به مناسبت روز ارتش، اظهار داشت: از ابتدای اجرای آتش‌بس تاکنون، حتی یک نیرو، سامانه پدافندی یا سلاح راهبردی از منطقه غرب کشور جابه‌جا یا کاهش نیافته و در برخی حوزه‌ها نیز افزایش توان داشته‌ایم.

وی با اشاره به بهره‌گیری از این فرصت برای ارتقای آمادگی رزمی افزود: در مدت دو هفته اخیر، استقرار سامانه‌ها به‌صورت دقیق‌تر انجام شده و یگان‌های موشکی و پهپادی نیز شلیک‌های متنوعی را در منطقه اجرا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ارتش جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل، آماده اجرای هرگونه مأموریت است.

فرمانده قرارگاه غرب ارتش در ادامه با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی مدیریت ارشد استان تصریح کرد: روحیه جهادی و حضور میدانی استاندار کرمانشاه، موجب تقویت انگیزه و افزایش روحیه نیروهای مستقر در مرزها شده و این همدلی، نقش مؤثری در ارتقای توان عملیاتی دارد.

امیر طاهری همچنین با اشاره به حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی گفت: حماسه‌آفرینی ملت فهیم ایران، سرمایه‌ای بزرگ برای نیروهای مسلح است و این همراهی، عزم رزمندگان را برای دفاع از کشور دوچندان کرده است.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده، خاطرنشان کرد: با توکل به خداوند متعال، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران همواره بر قله‌های عزت و سربلندی برافراشته خواهد ماند.

