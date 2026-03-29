استاندار کرمانشاه از نیروهای ایست‌ و بازرسی قصرشیرین تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر یکشنبه در جریان سفر به شهرستان مرزی قصرشیرین با حضور در ایست‌ و بازرسی فراجا در این شهرستان، از تلاش‌های نیروهای مدافع امنیت در حفظ آرامش و امنیت منطقه تقدیر کرد.

وی در این بازدید میدانی با قدردانی از زحمات نیروهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی قصرشیرین اظهار کرد: مدافعان امنیت در نوار مرزی از ارکان اصلی حفظ آرامش جامعه هستند و حضور هوشیارانه آنان در این مناطق، نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت مأموریت نیروهای مستقر در مناطق مرزی افزود: حضور فعال و هوشیارانه نیروهای فراجا در این نقاط حساس، امنیت استان و کشور را تقویت می‌کند و همه مردم قدردان فداکاری‌های مدافعان امنیت هستند.

حبیبی همچنین با تأکید بر آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با تهدیدات احتمالی تصریح کرد: حضور مقتدرانه نیروهای مستقر در ایست‌ و بازرسی‌های قصرشیرین نشان‌دهنده آمادگی کامل برای صیانت از امنیت و آرامش جامعه است.

در این بازدید استاندار کرمانشاه با نیروهای مستقر در ایست‌ و بازرسی گفت‌وگو کرده و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و اقدامات آنان قرار گرفت.