به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر در آیین «اجتماع بزرگ دختران ایران» که عصر یکشنبه با حضور گسترده دختران از سراسر کشور در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به جایگاه نسل جوان در آینده‌سازی کشور، اظهار داشت: مسیر پیشرفت ایران با اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دختران این سرزمین تداوم خواهد یافت.

وی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، حضور خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را مورد توجه قرار داد و افزود: اندوه این خانواده‌ها، اندوهی ملی است و فرزندان آنان متعلق به تمامی مردم ایران هستند.

وی در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی کشور، ایران را دارای هویتی عمیق و ریشه‌دار توصیف کرد و گفت: این سرزمین همچون درختی تنومند با ریشه‌های استوار در تاریخ و تمدن، بر پایه ایمان و هویت ایرانی-اسلامی رشد یافته و تداوم یافته است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، دختران ایرانی را وارثان این میراث تمدنی دانست و خاطرنشان کرد: مسئولیت حفظ، انتقال و بازآفرینی ارزش‌های فرهنگی و هویتی بر عهده نسل جوان، به‌ویژه دختران است که نقشی تعیین‌کننده در آینده جامعه ایفا می‌کنند.

بهروزآذر همچنین با تأکید بر وظایف نهادهای مختلف در حمایت از دختران، تصریح کرد: خانواده‌ها، نظام آموزشی و دستگاه‌های حاکمیتی باید بسترهای لازم برای رشد، تعالی و شکوفایی استعدادهای دختران را فراهم سازند تا آنان بتوانند در فرآیند توسعه کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به تجارب سال‌های اخیر، حضور فعال زنان و دختران ایرانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ملی را نشانه‌ای از ظرفیت بالای این قشر دانست و گفت: این روند نیازمند تقویت زیرساخت‌های حمایتی و استمرار توجه به مطالبات آنان است.

معاون رئیس‌جمهور در پایان با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به دختران ایران، بار دیگر بر اهمیت نقش نسل جوان در پیشبرد اهداف کلان کشور تأکید کرد و اظهار داشت: آینده روشن ایران در گرو بالندگی، توانمندسازی و پیشرفت دختران این سرزمین خواهد بود.