کشف ۴۶ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک واحد دامداری در حمیدیه

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حاتمیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حمیدیه در این خصوص گفت: بهدنبال گزارشهای محلی و پیگیریهای انجام شده و با دستور قضایی، تعداد ۴۶ دستگاه ماینر غیرمجاز که با استفاده از برق یارانهای بخش کشاورزی فعال بودند، از یک واحد مرغداری در حومه حمیدیه، کشف و ضبط شد.
وی افزود: این دستگاهها به دلیل مصرف بسیار بالای برق و فشار مضاعف بر شبکه توزیع، توقیف شده و پرونده قضایی برای مالک این واحد جهت سیر مراحل قانونی تشکیل شده است.
حاتمیان گفت: این اقدامات در راستای پیشگیری از نوسانات برق و جلوگیری از آسیب به زیرساختهای اقتصادی منطقه به صورت جدی در شهرستان حمیدیه دنبال میشود.
نظر شما