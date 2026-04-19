۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۷

برگزاری ۳۷ جشن حماسی به مناسبت دهه کرامت در اهواز

اهواز - ۳۷ جشن حماسی به مناسبت دهه کرامت در کلانشهر اهواز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به همزمانی دهه کرامت و شرایط جنگی کشور، امسال بیشتر برنامه‌ها در این بازه زمانی به صورت حماسی برگزار می‌شود. در این راستا یک تئاتر با محوریت علی بن موسی الرضا (ع)، حضرت معصومه (س)، شهدای میناب و جنگ رمضان در دو نقطه شهر و در فضای باز برگزار می‌شود. همچنین یک تجمع محوری در بلوار آیت الله بهبهانی برگزار خواهد شد.

علاوه بر این ۳۷ جشن حماسی با حمایت شهرداری اهواز در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شود.

این جشن‌ها با مشارکت مساجد و هیات‌های مذهبی از دیشب آغاز شده است و تا شب ولادت امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت.

در این برنامه‌ها، کاروان زیر سایه خورشید و خدام امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) حضور خواهند داشت.

