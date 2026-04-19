به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه، همتی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان شبکه بانکی در ایام تعطیل و روزهای سخت جنگ رمضان، محورهای سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری در سال جدید را تشریح و خواستار تلاش جدی بانک‌ها در پیش‌بُرد سیاست‌ها شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار توجه ویژه بانک‌ها به امر تامین اعتبار لازم برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده، پشتیبانی از حفظ و اعاده اشتغال واحدهای تولیدی، تامین اعتبار خرید و تقویت تقاضا در چارچوب توان اعتباری‌شان شد.

همتی ابراز امیدواری کرد، بانک مرکزی و شبکه بانکی همانند ایام جنگ در ماه‌های آتی نیز با همان روحیه و تلاش به ارائه خدمت بپردازند.