به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه، همتی ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان شبکه بانکی در ایام تعطیل و روزهای سخت جنگ رمضان، محورهای سیاستهای ارزی، پولی و اعتباری در سال جدید را تشریح و خواستار تلاش جدی بانکها در پیشبُرد سیاستها شد.
رئیسکل بانک مرکزی خواستار توجه ویژه بانکها به امر تامین اعتبار لازم برای بازسازی صنایع آسیبدیده، پشتیبانی از حفظ و اعاده اشتغال واحدهای تولیدی، تامین اعتبار خرید و تقویت تقاضا در چارچوب توان اعتباریشان شد.
همتی ابراز امیدواری کرد، بانک مرکزی و شبکه بانکی همانند ایام جنگ در ماههای آتی نیز با همان روحیه و تلاش به ارائه خدمت بپردازند.
در جلسه امروز مدیران عامل بانکها با رئیسکل بانک مرکزی، خطمشی و سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی در سال جدید تشریح شد.
