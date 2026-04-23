صدور حکم توقیف اموال ۴۱ مزدور دشمن در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم توقیف اموال ۴۱ نفر از عوامل وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی در این استان خبر داد و اظهار کرد: دادستانی با اشراف اطلاعاتی کامل، هرگونه همکاری، جاسوسی یا ارائه اطلاعات به دشمن را با شدیدترین مجازات‌های قانونی پاسخگو خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه رأفت اسلامی شامل حال خائنان به وطن و کسانی که در این ایام سرنوشت‌ساز، ننگ همکاری با دشمن صهیونیستی و آمریکا را به جان بخرند، نخواهد شد، ادامه داد: برای رسیدگی فوری به پرونده‌های مرتبط با جرایم مخل امنیت و گزارش‌های مربوط به «ستون پنجم» شعب ویژه‌ای در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است.

دادستان همدان به تشکیل پرونده کیفری و صدور حکم توقیف اموال برای ۴۱ نفر از مزدوران دشمن در همدان اشاره کرد و افزود: اغلب این افراد در خارج از کشور سکونت دارند.