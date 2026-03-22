۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

شناسایی و بازداشت یک زن بهایی سازنده کوکتل مولوتف در یزد

یزد - دادستانی عمومی و انقلاب یزد از شناسایی و بازداشت یک زن سازنده کوکتل مولوتف در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر گزارش واصل شده از سوی اداره کل اطلاعات استان یزد، فردی که قصد داشت با ساخت تعداد قابل توجه مواد آتش‌زا از نوع کوکتل مولوتف اقدامات ضد امنیتی انجام دهد، با دستور قضایی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شد.

متهم که خانمی بهایی و ۳۶ ساله است، اقدام به ساخت ۱۹ عدد کوکتل مولوتف نموده و همچنین تعداد زیادی مواد اولیه ساخت کوکتل مولوتف را تهیه کرده بود که پیش از هرگونه خرابکاری یا ایجاد ناامنی میان مردم شناسایی و دستگیر شد. لازم به ذکر است که مرکزیت تشکیلات فرقه بهائیت در سرزمین‌های اشغالی مستقر است.

متهم پس از اعزام به دادسرا و تفهیم اتهام، قرار تأمین کیفری در مورد وی صادر و به زندان معرفی شد. تحقیقات تکمیلی در خصوص عوامل میدانی و شبکه هدایت کننده این جریان در حال انجام است.

دادستانی یزد درخواست دارد تا همه شهروندان گرامی در تأمین و ارتقاء امنیت مشارکت نمایند و در صورت مواجه شدن با هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به شماره‌های ۱۱۰ نیروی انتظامی، ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه، اطلاع دهند.

