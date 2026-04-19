به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نخست وزیر پاکستان با تشریح تلاشهای این کشور برای خاتمه جنگ و برقراری صلح در منطقه، بر آمادگی این کشور برای ادامه رایزنیها در این زمینه تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از مساعی جمیله و میانجیگری پاکستان در مذاکرات مرتبط با آتشبس و خاتمه جنگ، رویکرد مسئولانه ایران در ورود به روند دیپلماتیک برای خاتمه جنگ را یادآور شد و با اشاره به تجارب تلخ یک سال گذشته و بدعهدیهای مکرر آمریکا، بهویژه تجاوز نظامی به ایران در میانه مذاکرات در خردادماه و اسفند ۱۴۰۴، اقدامات اخیر این کشور در نقض آتشبس، تهدید بنادر و سواحل و شناورهای ایرانی، لفاظیهای تهدیدآمیز، طرح خواستههای نامعقول و تناقضگوییهای مستمر را نشانههای روشنی از بد نیتی و عدم جدیت آمریکا در دیپلماسی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیتهای خود برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران استفاده خواهد کرد.
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان بر تداوم رایزنیها برای پیشبرد هدف مشترک صیانت از صلح و امنیت منطقه تاکید کردند.
نظر شما