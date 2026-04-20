فرماندار سنندج با خانواده شهدای «جنگ رمضان» دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر دوشنبه با حضور در منازل خانوادههای دو شهید جنگ رمضان، با خانواده شهید سهیل لطفیار و شهید جمالالدین آور دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدارها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای معظم آنان، بر ضرورت تداوم راه و آرمانهای شهدا تأکید کرد.
شهید سهیل لطفیار از نیروهای مرزبانی کشور بود که در پی حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد. همچنین شهید جمالالدین آور، از اهالی سنندج، در جریان حملات هوایی در شهر ارومیه به شهادت رسید.
فرماندار سنندج در ادامه این دیدارها با تأکید بر اهمیت تکریم خانوادههای شهدا، رسیدگی به مطالبات و مشکلات آنان را از اولویتهای مسئولان عنوان کرد.
