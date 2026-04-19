حضور حماسی مردم در صحنه باعث ناکامی دشمنان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در تجمع مردم کوهدشت با اشاره به نقش تاریخی ملت ایران در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مردمی که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، تمامی توطئه‌های استکبار جهانی را پشت سر گذاشته‌اند، همواره با حضور در صحنه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و استمرار این انقلاب ایفا کرده‌اند.

رهبری و مردم آگاه عامل اصلی اقتدار کشور

وی افزود: رمز تداوم انقلاب اسلامی، وجود نعمت بزرگ ولایت‌فقیه، بهره‌مندی از رهبران برجسته و همراهی ملت شریف ایران، به‌ویژه قوم غیور لر بوده است؛ دومؤلفه‌ای که امروز موجب سربلندی ایران در عرصه جهانی شده است.

استاندار لرستان، ادامه داد: حضور رهبر فرزانه انقلاب و همراهی مردم آگاه، فهیم و بصیر، عامل اصلی اقتدار کشور است. مردمی که باروحیه ایثار و فداکاری، در حمایت از ارزش‌ها و آرمان‌های خود، حضوری گسترده و مستمر در صحنه دارند، بدون تردید ملتی شکست‌ناپذیر هستند.

شاهرخی با اشاره به دشمنی‌های طولانی‌مدت علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی طی بیش از ۴۷ سال گذشته، با اقدامات مختلف از جمله تحمیل جنگ، اعمال تحریم‌ها و طراحی توطئه‌های گوناگون، درصدد تضعیف ملت ایران بوده‌اند، اما در هیچ‌یک از این اهداف موفق نشده‌اند.

وی تصریح کرد: دشمنان در جدیدترین اقدام خود، با تهاجم مستقیم و طراحی سناریوهای پیچیده، به دنبال ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشور بودند و تصور می‌کردند در مدت کوتاهی به اهداف خود خواهند رسید، اما با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه مردم، این نقشه‌ها نیز ناکام ماند.

آمریکا باید حقوق ملت بزرگ ایران را به رسمیت بشناسد

استاندار لرستان، تصریح کرد: مردم ایران در روزهای اخیر بار دیگر نشان دادند که نسبت به کشور، رهبری و آرمان‌های خود وفادار هستند و با حضور در صحنه، از ارزش‌های خود دفاع می‌کنند.

شاهرخی با تقدیر از مردم کوهدشت، گفت: یکی از نقاطی که در استان لرستان حضوری پررنگ‌تر و مؤثرتر داشته، شهرستان کوهدشت است و این حضور نشان‌دهنده روحیه ایثار و غیرت مردم این منطقه است.

وی تأکید کرد: اگر دشمنان به اهداف خود دست نیافته‌اند، به برکت حضور و حمایت مردم از نظام و رهبری است.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به روند مذاکرات، بیان داشت: تیم مذاکره‌کننده کشور باقدرت در مسیر دفاع از حقوق ملت ایران ایستاده و تا دستیابی به نتیجه نهایی، این مسیر بااقتدار ادامه خواهد داشت.

شاهرخی، بیان کرد: امروز کشور از نعمت رهبری هوشمند و مقتدر برخوردار است و همه باید با وحدت و انسجام، در مسیر رهبری حرکت کنیم؛ چرا که فاصله‌گرفتن از این مسیر، خسارت‌بار خواهد بود.

وی تصریح کرد: آمریکا باید حقوق ملت بزرگ ایران را به رسمیت بشناسد.