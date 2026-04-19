به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پازوکی در جریان بازدید بازرسان نهاد ریاست‌جمهوری از محل حمله موشکی آمریکایی - صهیونیستی به شهرستان دورود ضمن تشریح اقدامات صورت‌گرفته از سوی این اداره کل در سطح استان و شهرستان دورود در خلال جنگ تحمیلی سوم، با تمجید از عملکرد فرمانداری و دوایر دولتی شهرستان دورود در خصوص رسیدگی به‌موقع به حادثه تروریستی دورود، اظهار داشت: به همت تلاش‌های فرماندار این شهرستان، در مدت‌زمان کوتاهی به بیش از ۹۰ درصد معضلات ناشی از جنگ اعم از پرداخت‌های ودیعه مسکن، تعمیرات جزئی منازل و پرداخت خسارت‌ها به نحو احسن رسیدگی شده است.

تخریب کامل ۲۴ واحد مسکونی در حمله دشمن به دورود

وی با اشاره به دو حمله تروریستی صورت‌گرفته در شهرستان دورود، از تخریب کامل ۲۴ واحد در این حملات خبر داد و اظهار داشت: تا کنون به ۱۹ واحد تخریب شده کمک‌هزینه ودیعه مسکن پرداخت شده است.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان در ادامه تعداد واحدهای آسیب‌دیده و نیاز به تعمیر را ۵۵ واحد عنوان کرد و بیان داشت تا کنون ۲۷ واحد به طور کامل تعمیر شده‌اند.

پازوکی، بیان داشت: ۳۴۵ واحد مسکونی و ۲۱ واحد تجاری نیز در حملات یاد شده دچار آسیب‌های جزئی شده‌اند که تا اکنون خسارات و هزینه بازسازی ۲۷۹ واحد به سرانجام رسیده است.

شهادت ۲ دورودی در جنگ رمضان

وی ادامه داد: ۷۶ دستگاه خودرو نیز دچار آسیب شده‌اند که ۶۵ خودرو تا کنون از منظر کارشناسی موردبررسی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، تعداد شهدای دورودی در جنگ رمضان را ۲۰ نفر بر شمرد و گفت: از این میان، ۱۲ نفر در حمله تروریستی به شهرستان و هشت نفر در شهرهای دیگر به فیض عظیم شهادت نائل آمده‌اند.

علیرضا بیرانوند فرماندار دورود نیز در خلال بازدیدهای یاد شده ضمن بر شمردن ظرفیت‌های گسترده بالقوه موجود در شهرستان، خواستار نگاه ویژه مسئولین کشوری و استانی به چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در شهرستان دورود شد.

نظارت ویژه بر بازار

وی با اشاره به آمادگی‌های شهرستان برای مواجهه با جنگ از قبیل برگزاری رزمایش‌های مختلف، ایجاد بیمارستان صحرایی در شهرستان، تعبیه اماکنی برای پناهگاه در شرایط اضطراری و تأمین ذخائر کالاهای استراتژیک به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در زمان جنگ پرداخت و اظهار داشت: تیم‌های بازرسی در طول جنگ با نظارت ویژه بر بازار کوشیدند تا ضمن تهیه مایحتاج اولیه همشهریان، با سودجویان و احتکارکنندگان برخورد قانونی نمایند.

فرماندار دورود با اشاره به دو فقره حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به شهرستان، شهادت و جراحت جمعی از همشهریان اظهار داشت: هیئت نظارت بر رسیدگی به آسیب‌دیدگان حملات تروریستی از همان ساعات ابتدایی حادثه تشکیل شد و تلاش‌های لازم برای اسکان آسیب‌دیدگان و پرداخت و هزینه‌های تحمیل شده به خسارت‌دیدگان در دستور کار قرار گرفته و تا به اکنون بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه‌های مالی به همشهریان پرداخت شده است.