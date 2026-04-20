۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۲۱

امارات به دنبال مکانیسمی برای دریافت حمایت مالی از آمریکا 

وال استریت ژورنال گزارش داد که امارات متحده عربی مذاکراتی را با ایالات متحده در مورد مکانیسمی برای دریافت حمایت مالی آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این روزنامه به نقل از مقامات نوشت که خالد محمد بالعمی، رئیس بانک مرکزی امارات، ایده ایجاد خط سوآپ ارزی را با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و مقامات وزارت خزانه‌داری و شورای ذخیره فدرال (بانک مرکزی آمریکا) در جلسات هفته گذشته در واشنگتن مطرح کرده است.

مقام‌های اماراتی در این گفت‌وگوها تأکید کرده‌اند که ممکن است به یک پشتوانه مالی نیاز پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های اماراتی همچنین به طرف آمریکایی اعلام کرده‌اند که تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای حمله به ایران، این کشور را وارد یک درگیری پرهزینه کرده که پیامدهای آن ممکن است؛ ادامه‌دار باشد.

به گفته منابع آگاه، امارات هشدار داده که در صورت کمبود دلار، ممکن است به استفاده از ارزهایی مانند یوان چین برای فروش نفت و انجام مبادلات روی آورد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، چنین سناریویی می‌تواند تهدیدی ضمنی برای جایگاه دلار به‌عنوان ارز غالب جهانی، به‌ویژه در معاملات نفتی محسوب شود.

کد مطلب 6805659

