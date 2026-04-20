افزایش شدید قیمت نفت پس از ادامه درگیری ها در تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بینالمللی، قیمت نفت در معاملات اولیه آسیایی روز دوشنبه بهطور قابلتوجهی افزایش یافت؛ زیرا نیروی دریایی ایالات متحده یک کشتی ایرانی را که متهم به تلاش برای شکستن محاصره بود، توقیف کرد.
این اقدام، نگرانیها درباره احتمال تشدید درگیریها و اختلال طولانیمدت در تنگه هرمز را دوباره افزایش داد. ایران نیز این توقیف را «دزدی دریایی» خواند و هشدار داد که پاسخ لازم را خواهد داد.
در نتیجه این تحولات، قیمت نفت وستتگزاس اینترمدیت با ۶.۲۱ درصد رشد نسبت به هفته گذشته به ۸۹.۰۶ دلار رسید و نفت برنت نیز با ۵.۲۷ درصد افزایش در سطح ۹۵.۱۴ دلار معامله شد. این رشد پس از افت شدید روز جمعه رخ میدهد؛ زمانی که هر دو شاخص در پی موافقت ایران با بازگشایی تنگه و ابراز خوشبینی آمریکا نسبت به مذاکرات احتمالی، بیش از ۹ درصد کاهش یافته بودند.
این خوشبینی اما طولی نکشید و طی تعطیلات آخر هفته، توقیف کشتی ایرانی با نام «توسکا» فضای بازار را دوباره ملتهب کرد.
سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی نیز اعلام کرد که طی ۵۰ روز گذشته، حدود ۶۰۰ میلیون بشکه از تولید جهانی نفت از دست رفته است.
