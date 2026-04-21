خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: دهه کرامت هر سال فرصتی برای بازخوانی مفاهیم عمیق دینی، تبیین جایگاه اهل‌بیت(ع) و تقویت ارزش‌های اخلاقی در جامعه است.

در این میان، روز دختر که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) نامگذاری شده، بستری مناسب برای توجه ویژه به هویت، شخصیت و نقش‌آفرینی دختران در جامعه اسلامی فراهم می‌آورد.

کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تربیتی و فرهنگی، در این ایام با اجرای برنامه‌های متنوع تلاش می‌کنند نسل نوجوان را بیش از پیش با مفاهیم دینی، انقلابی و اجتماعی آشنا کنند.

در همین راستا، کانون فرهنگی هنری شهدای شکوه‌آباد در استان کردستان میزبان برنامه‌ای ویژه برای گرامیداشت روز دختر بود؛ برنامه‌ای که تنها به یک جشن ساده محدود نشد، بلکه با تلفیقی از نشاط، معنویت و یادآوری فرهنگ ایثار، تجربه‌ای متفاوت برای دختران شرکت‌کننده رقم زد.

روزی برای دختران مسجدی

بهزاد کیامهر، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با دهه کرامت و در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، مراسم گرامیداشت روز دختر در کانون فرهنگی هنری شهدای شکوه‌آباد برگزار شد.

وی افزود: این برنامه با حضور پرشور دختران نوجوان و جوان عضو کانون برگزار شد و تلاش بر این بود که فضایی شاد، صمیمی و در عین حال آموزنده برای شرکت‌کنندگان فراهم شود.

کیامهر با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم تصریح کرد: تکریم جایگاه دختران در جامعه، ترویج سبک زندگی اسلامی و تقویت ارتباط نسل نوجوان با ارزش‌های دینی و انقلابی از مهم‌ترین محورهای این برنامه بود.

کانون مسجد؛ پایگاهی برای هویت‌بخشی به نسل نوجوان

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کردستان با تأکید بر نقش مهم کانون‌های فرهنگی هنری در تربیت نسل آینده گفت: این کانون‌ها به عنوان بازوان فرهنگی مساجد، بستری مناسب برای شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان هستند.

وی ادامه داد: برگزاری مناسبت‌هایی همچون روز دختر، فرصتی فراهم می‌کند تا دختران در محیطی سالم و معنوی، علاوه بر نشاط و سرگرمی، با مفاهیم ارزشمند دینی نیز آشنا شوند.

کیامهر خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر تلاش شده برنامه‌های کانون‌ها به سمت محتوای عمیق‌تر و اثرگذارتر حرکت کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای فکری و فرهنگی نسل جدید باشد.

روایت دختران از یک تجربه معنوی و صمیمی

در حاشیه این مراسم، گفت‌وگو با برخی از دختران شرکت‌کننده نشان می‌دهد که این برنامه توانسته تأثیر مثبتی بر آنان بگذارد.

یکی از دختران نوجوان حاضر در این مراسم گفت: این برنامه خیلی متفاوت بود، چون هم جشن داشت و هم بخش‌های معنوی. ما درباره حضرت معصومه(س) بیشتر شناخت پیدا کردیم و احساس کردیم این روز واقعاً برای ما ارزشمند است.

وی افزود: فضای کانون خیلی صمیمی بود و باعث شد احساس راحتی کنیم و بتوانیم با دوستان‌مان لحظات خوبی را سپری کنیم.

دختر دیگری نیز با اشاره به بخش زیارت گلزار شهدا بیان کرد: وقتی به مزار شهدا رفتیم، حس عجیبی داشتیم. انگار بیشتر متوجه شدیم که امنیت و آرامش امروز ما نتیجه فداکاری آن‌هاست.

وی ادامه داد: این بخش از برنامه برای من خیلی تأثیرگذار بود و باعث شد بیشتر به ارزش‌هایی که شهدا برای آن‌ها جان دادند فکر کنم.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان نیز گفت: این‌گونه برنامه‌ها باعث می‌شود ما بیشتر به مسجد بیاییم و در فعالیت‌های فرهنگی شرکت کنیم. همچنین فرصت خوبی است تا با افراد جدید آشنا شویم و دوستی‌های خوبی شکل بگیرد.

عطر ایثار در گلزار شهدای جنگ رمضان

بخش مهمی از این برنامه، حضور اعضای کانون در گلزار شهدای جنگ رمضان بود؛ جایی که فضای جشن به فضایی معنوی و تأمل‌برانگیز تبدیل شد.

در این بخش، دختران شرکت‌کننده با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای این منطقه را گرامی داشتند، این اقدام با هدف آشنایی بیشتر نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و ایجاد پیوندی عمیق‌تر میان آنان و ارزش‌های انقلاب اسلامی انجام شد.

کیامهر در این خصوص گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های کانون‌های مساجد، زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های جدید است و چنین برنامه‌هایی می‌تواند در این مسیر بسیار اثرگذار باشد.

دهه کرامت؛ فرصتی برای ترویج سبک زندگی اسلامی

دهه کرامت به عنوان یکی از مناسبت‌های مهم مذهبی، نقش ویژه‌ای در ترویج سبک زندگی اسلامی دارد، در این ایام، برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در سطح مساجد و کانون‌ها می‌تواند به تعمیق باورهای دینی در جامعه کمک کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کردستان با اشاره به برنامه‌های این ایام گفت: در طول دهه کرامت، برنامه‌های متعددی در سطح کانون‌های استان برگزار می‌شود که هر کدام با هدف ارتقای سطح فرهنگی و معنوی جامعه طراحی شده‌اند.

وی افزود: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌هایی متناسب با نیازهای نسل جوان ارائه دهیم تا بتوانیم ارتباط آنان با مسجد و ارزش‌های دینی را تقویت کنیم.

برگزاری آیین‌هایی از این دست در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، نشان‌دهنده نقش پررنگ این مراکز در تربیت نسل آینده و ترویج ارزش‌های اسلامی است، تلفیق نشاط، آموزش و معنویت در چنین برنامه‌هایی می‌تواند تأثیر عمیقی بر ذهن و رفتار نوجوانان داشته باشد.

برنامه گرامیداشت روز دختر در کانون شهدای شکوه‌آباد نیز نمونه‌ای از همین رویکرد است؛ رویکردی که تلاش دارد در کنار ایجاد لحظاتی شاد، زمینه‌ساز شکل‌گیری هویتی آگاه، مسئولیت‌پذیر و متکی بر ارزش‌های دینی در میان دختران این سرزمین باشد.