به گزارش خبرگزاری مهر، با غلبه بر چالش‌های فنی، پروژه اتصال خط ۶ مترو به ایستگاه ۱۷ شهریور اواخر خرداد افتتاح می‌شود تا با ایجاد ارتباط بین خطوط ۶ و ۷، یکی از نواقص مهم شبکه مترو پایتخت برطرف شود.

ایستگاه مترو ۱۷ شهریور ، یک ایستگاه تبادلی بین خطوط ۶ و ۷ محسوب می شود که بخش‌ مربوط به خط ۷ آن ، خرداد ماه ۱۴۰۱ افتتاح شد .

از آنجایی که درخواست های بسیار پرتکراری مبنی بر راه اندازی بخش مربوط به خط ۶ ایستگاه ۱۷ شهریور در سامانه های ارتباط مردمی شهرداری تهران ثبت شده بود ، تلاش برای اتصال خط ۶ به ایستگاه مذکور در دستور کار قرار گرفت .

منتهی مشکل تامین زمین برای برپا کردن کارگاه و تجهیز آن ، باعث شد دست اندرکاران امر به ناچار از راه های جایگزین بهره برده و صرفاً از طریق یک شفت ، اقدام به پیش بردن پروژه نمایند.

سست بودن خاک منطقه ، آبدار بودن خاک ، بافت متراکم شهری محدوده مورد نظر ، گذر گالری ارتباطی خط ۶ از منطقه ای که قبلا دو دستگاه حفار مکانیزه از آنجا رد شده بود و صعوبت عملیات حفاری ، خاکبرداری و انتقال مصالح با توجه به فضای اندک موجود ، از جمله مهمترین مشکلات انجام این پروژه پیچیده بوده است .

در این میان اما با مهندسی ارزش صورت گرفته ، هزینه تمام شده طرح تا به امروز ، تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است .

رفع نقص شبکه مترو با اتصال خطوط ۶ و ۷ تا اواخر بهار

با تکمیل و راه اندازی دسترسی خط ۶ مترو به ایستگاه ۱۷ شهریور ، لوپ ارتباطی خطوط ۶ و ۷ در این منطقه پرتردد شهری تامین شده و یکی از نقص های تاثیرگذار شبکه مترو پایتخت برطرف خواهد شد .

پیش بینی می شود پروژه مذکور ، اواخر خرداد ماه آماده بهره برداری شود .