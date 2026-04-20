توقیف محموله ۲۵ تنی برنج قاچاق در بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار شجاعی نسب بیان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، مقدار ۲۵ تن شامل دو هزار و ۵۰۰ کیسه برنج خارجی قاچاق که بدون مجوز قانونی بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند؛ افزود: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف ومتهم دستگیر شده به مراجع قضائی معرفی شد.

وی تأکید کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.