۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

خون شهدای دانش آموزان میناب هیمنه استکبار را درهم خواهد شکست

بیرجند- فرماندار درمیان گفت: باور ما بر این است خون شهدای مدرسه شجره طیبه میناب هیمنه استکبار را درهم  خواهد شکست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فراشی صبح دوشنبه در سوگواره چهلمین روز شهادت دانش آموزان مدرسه شجره میناب در شهرستان درمیان اظهار کرد: در جنگ تحمیلی سوم دشمن هر عملی انجام داد با پاسخ قاطع از سوی نیروهای مسلح ما رو به رو شد.

فرماندار شهرستان درمیان بیان کرد: اگر مراکز نظامی و تجهیزات دفاعی ما را مورد هجمه قرار دادند، ما نیز پایگاه های آنان در منطقه شخم زدیم و آسیب های فراوانی وارد کردیم.

وی تصریح کرد: اگر برای تجارت و دریانوردی ما مشکل به وجود آوردند ما به گونه ای تنگه هرمز را بستیم که در نیازهای اولیه خود با سختی رو به رو شدند.

فراشی ادامه داد: اگر به مراکز اقتصادی ما حمله کردند ما هم پاسخ متقابل سخت دادیم.

فرماندار شهرستان درمیان گفت: فقط وقتی کودکان ما را در مدرسه شجره طیبه میناب را کشتند ما بی گناهی را نکشتیم چرا که در مرام ما نیست.

فراشی تأکید کرد: باور ما بر این است که منتقم واقعی خون شهدای دانش آموز مدرسه شجره خداوند قهار منتقم است.

وی یادآور شد: پاسخ جنایت دشمن اسرائیلی- آمریکایی در کشتن دانش آموزان شهید نه با بمب و موشک که با اضمحلال و درهم شکسته شدن همینه پوشالی که استکبار جهانی برای خود درست کرده است، محقق می شود.

وی تأکید کرد: هم اکنون زمزمه هایی از درهم شکستن اهیمنه دشمن را می توان دید.

