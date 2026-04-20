سیاستمدار ترک: سفیر آمریکا احضار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، فاتح اربکان بنیان گذار حزب رفاه جدید ترکیه با انتقاد شدید از تام باراک سفیر آمریکا نزد آنکارا خواهان احضار وی شد.

باراک پیشتر در نشست آنتالیا گفته بود که تنش ها میان ترکیه و رژیم صهیونیستی صرفا تبلیغاتی است.

اربکان تصریح کرد، این سخنان باراک اعتراف آشکار به نقشه های خارجی است. ما هر گونه حرف و حدیث درباره ائتلاف پنهان با رژیم صهیونیستی را رد کرده و مطرح شدن چنین سخنانی را مداخله در امور داخلی خود می دانیم.

وی از سکوت دولت ترکیه در قبال سخنان باراک که حاکمیت این کشور را هدف قرار داده انتقاد کرد.

اربکان گفت: سفیر آمریکا باید یک شخص نامطلوب در ترکیه اعلام شود.