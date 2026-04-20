به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اختصاص خدمات مهندسی و مجوز ساخت رایگان به خانههای آسیبدیده در جنگ خبر داد و گفت: خانههایی که تخریب شده یا نیاز به مقاومسازی دارند، باید نقشههای نظاممهندسی برای آنها تهیه شود و برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کنند.
وی افزود: در این فرایند، هزینههای مربوط به خدمات نظاممهندسی و همچنین هزینههای صدور پروانه ساختمان بهصورت رایگان انجام میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: پروندههای مربوط به واحدهای آسیبدیده توسط بنیاد مسکن به سازمان نظاممهندسی ارجاع شده و خانوارهای آسیبدیده کافی است برای دریافت خدمات به نظاممهندسی مراجعه کنند.
وی بیان کرد: در نظاممهندسی، مهندس ذیربط بهصورت رایگان خدمات طراحی و نظارت را ارائه میدهد و مسیر تهیه نقشههای موردنیاز برای صدور پروانه ساخت مشخص میشود، پس از تهیه نقشهها، متقاضیان میتوانند با مراجعه به شهرداریها نسبت به دریافت پروانه ساخت اقدام کنند تا روند بازسازی واحدهای آسیبدیده آغاز شود.
طاهرخانی یادآور شد: همزمان با این اقدامات، جلساتی در دولت در حال برگزاری است تا مجموعه حمایتها و کمکهای لازم برای بازسازی این واحدها و مصوبات موردنیاز اخذ شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که همزمان با صدور پروانه ساخت، فرایند بازسازی خانههای آسیبدیده نیز بدون وقفه پیش برود و حمایتهای لازم در اختیار خانوارها قرار گیرد.
